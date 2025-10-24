В Кисловодске суд отправил под арест всадника за удар женщины плеткой

Кисловодский городской суд отправил под арест 32-летнего местного жителя, которого обвиняют в хулиганстве с применением предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что двое всадников в масках проезжали на лошадях по благоустроенной зоне отдыха на Старом озере в городе-курорте. Когда пожилая пара сделала им замечание, всадники ответили грубой нецензурной бранью и националистическими лозунгами, а после избили отдыхающих плетками.

Постановление суда пока не вступило в силу.

Константин Соловьев