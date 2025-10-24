В Кисловодске задержали избившего людей на Старом озере всадника

Полицейские задержали одного из всадников в масках, оскорблявших отдыхающих на Старом озере в Кисловодске. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», двое всадников в масках нарушили порядок, проезжая на лошадях по благоустроенной зоне отдыха. Когда пожилая пара сделала им замечание, всадники ответили грубой нецензурной бранью и националистическими лозунгами, а после избили отдыхающих плетками.

Наталья Белоштейн