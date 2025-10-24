Председатель Советского райсуда Краснодара Колониченков подал в отставку

Председатель Советского районного суда Краснодара Роман Колониченков обратился в квалификационную коллегию судей Краснодарского края с заявлением о прекращении его полномочий председателя, а также судьи Советского районного суда Краснодара. Об этом пишет «Ъ».

Две недели назад в Останкинском районном суде Москвы рассматривалось дело об изъятии имущества бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова и кубанского бизнесмена Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton. Генпрокуратура требует обратить в казну активы ответчиков общей стоимостью более 9 млрд руб., полученных, по версии надзорного ведомства, с нарушением антикоррупционных норм.

Во время процесса секретная свидетельница рассказала о дружбе Романа Колониченкова с отельером Андреем Марченко. По ее словам, «нужные люди» приезжали для встреч с господином Марченко в отели сети Marton, в это время отключалось видеонаблюдение. Среди гостей бизнесмена она назвала судью Прикубанского райсуда Краснодара Георгия Ермолова и председателя Советского райсуда Романа Колониченкова. Участница процесса назвала его «учеником» Виктора Момотова.

Роману Колониченкову 50 лет, он окончил юридический факультет КубГУ, служил в органах прокуратуры. В 2010 году его назначили председателем Мостовского райсуда Краснодарского края, в 2021-м он возглавил Советский райсуд Краснодара.

Роман Колониченков является участником специальной военной операции. В 2024 году он обратился в квалификационную коллегию судей края за приостановкой полномочий, после чего вступил в добровольческий отряд БАРС. На СВО он получил звание капитана, в апреле 2025 года вернулся в Краснодар и вновь приступил к работе председателя суда.