На ремонт оборудования на Набережночелнинской ТЭЦ выделят 17,6 млн

АО «Татэнерго» выделит 17,6 млн руб. на капитальный и текущий ремонт электрического оборудования филиала — Набережночелнинской ТЭЦ. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают обслуживание масляного выключателя открытого распределительного устройства на напряжение 110 кВ, а также ремонт силовых и контрольных кабелей. Работы предстоит выполнить в период с 1 апреля по 30 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на Нижнекамской ТЭЦ проведут очистку оборудования на сумму 12,3 млн руб.

Анна Кайдалова