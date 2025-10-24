СКР возбудил дело о превышении полномочий в отношении экс-главы Ростова Логвиненко

СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Экс-глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

«По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации города Ростов-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлекает кредитный коммерческий банк»,— сообщила госпожа Петренко. Городу причинен ущерб на сумму более 47 млн руб., оценили следователи.

Источник «Ъ-Ростов» в силовых структурах сообщил, что Алексея Логвиненко сегодня задержали сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области. По словам источника, его доставили в главное следственное управление Следственного комитета по региону. Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону с октября 2019 по январь 2025 года.