«Норникель» снизил производство меди и никеля на 4% за январь-сентябрь 2025 года

ПАО «ГМК «Норильский никель» опубликовало итоги производственной деятельности за первые девять месяцев 2025 года. Согласно этим данным, производство никеля снизилось на 4% в годовом выражении, до 140 тыс. т., меди на 4%, до 313 тыс. т, палладия — на 6%, до 2,016 млн унций, платины — на 7%, до 484 тыс. унций.

«За девять месяцев с начала этого года производство основных металлов несколько снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корректировка была вызвана временным снижением объемов добычи руды в связи с постепенным переходом на новую горную технику в Норильском дивизионе в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению оборудования, изменением структуры добываемой руды – ростом доли вкрапленной руды, а также необходимостью восполнения незавершенного производства», — прокомментировал отчетность первый вице-президент и операционный директор группы Евгений Федоров.

Компания также подтвердила скорректированный в середине 2025 года производственный прогноз по металлам. Согласно документу, ГМК планирует выпустить 196-204 тыс. т никеля (ранее 204-211 тыс. т) и 343-355 тыс. т меди (353-373 тыс. т).

Как писал «Ъ-Сибирь» в июле 2025 года, по итогам первого полугодия «Норникель» сократил объем производства никеля на 4%, меди на 2%, палладия на 5% и платины на 6%. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка ПАО «ГМК "Норникель"» составила 905,5 млрд руб., чистая прибыль — 122,9 млрд руб.

Лолита Белова