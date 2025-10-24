Набиуллина: повышение НДС скажется на инфляции в декабре-январе
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной эффект от повышения НДС с 20% до 22% скажется на инфляции только в декабре-январе. Такой прогноз регулятор составил «по опыту 2019 года». Госпожа Набиуллина отметила, что краткосрочное влияние меры может быть проинфляционным.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Краткосрочное влияние повышения налогов может быть проинфляционным, но с точки зрения среднесрочной, повышение налогов гораздо более предпочтительно, чем увеличение дефицита бюджета, увеличение заимствований, в противном случае это было бы более проинфляционно, причем на более длительную перспективу»,— сказала глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.
22 октября Госдума в первом чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс. Он предполагает повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% за исключением социально значимых товаров — для них НДС сохранится на уровне 10%. Инициатива позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 200 млрд руб., указано в пояснительной записке.