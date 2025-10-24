Набиуллина: повышение НДС скажется на инфляции в декабре-январе

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной эффект от повышения НДС с 20% до 22% скажется на инфляции только в декабре-январе. Такой прогноз регулятор составил «по опыту 2019 года». Госпожа Набиуллина отметила, что краткосрочное влияние меры может быть проинфляционным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Краткосрочное влияние повышения налогов может быть проинфляционным, но с точки зрения среднесрочной, повышение налогов гораздо более предпочтительно, чем увеличение дефицита бюджета, увеличение заимствований, в противном случае это было бы более проинфляционно, причем на более длительную перспективу»,— сказала глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

22 октября Госдума в первом чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс. Он предполагает повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% за исключением социально значимых товаров — для них НДС сохранится на уровне 10%. Инициатива позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 200 млрд руб., указано в пояснительной записке.