Набиуллина: рост цен на бензин может повлиять на инфляционные ожидания

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что бензин — один из товаров-маркеров для оценки инфляции. Рост цен на него может повлиять на рост инфляционных ожиданий.

Госпожа Набиуллина отметила, что бензин занимает большую долю в потребительской корзине. «Видя рост цен на бензин, люди, естественно, беспокоятся, что цены на все остальное также будут расти. Это может подстегивать рост цен уже на широкий круг товаров, услуг и ускорить инфляцию»,— сказала глава ЦБ.

Оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 растут в течение последних месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ. Власти нескольких регионов сообщали о дефиците топлива. 20 октября вице-премьер Александр Новак сказал, что спрос на топливо в России начал снижаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пора бы остыть».