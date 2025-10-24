Импорт авокадо на Кубань увеличился на 4,5%

Импорт авокадо в Краснодарский край с начала 2025 года увеличился на 4,5%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В период с января по сентябрь 2025 года на территорию Краснодарского края импортировали более 14 тыс. т авокадо. В аналогичный период прошлого года импорт в регион составил 13,4 тыс. т.

Согласно данным регионального управления Россельхознадзора, также увеличился импорт айвы. С начала 2025 года в край привезли 1,5 тыс. т товара, это вдвое больше, чем в тот же период 2024 года (678,2 т).

В основном фрукты привозят из Азербайджана, Египта, Израиля, Ирана, Кении, Сирии, Турции и Узбекистана.

Алина Зорина