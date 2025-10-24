Russ купила рекламного оператора казанского метрополитена «Барсрекарт»

Крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ (входит в ООО РВБ) в конце октября купила одного из операторов рекламы метро Казани — компанию «Барсрекарт», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Информацию об этом «Ъ» подтвердили в пресс-службе Wildberries и Russ. Там добавили, что после завершения сделки компания расширила свою сеть на городских станциях Казани.

Ранее «Барсрекарт» контролировал размещение рекламы на станциях «Площадь Тукая», «Козья Слобода», «Яшьлек», «Горки» и «Проспект Победы». Всего Казанский метрополитен насчитывает 11 станций, в 2024 году его пассажиропоток составил около 39,4 млн человек.

«После завершения сделки сеть Russ пополнилась лайтбоксами двух форматов — 1,2х1,8 м и 1х2,5 м. В июне 2025 года Russ внедрила в казанском метро программатические инструменты продаж на собственных цифровых рекламных поверхностях формата 2,5х0,8 м»,— говорят в пресс-службе компании.

ООО РВБ объединяет Wildberries и Russ, зарегистрировано 4 июля 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2024 год составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль — 47,6 млрд. Сейчас Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах по всей России, а суммарный месячный охват рекламных конструкций компаний группы превышает 87 млн человек.

ООО «Барсрекарт» зарегистрировано 11 ноября 2014 года. Выручка компании за 2024 год составила 3,6 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн.

Группа Russ начала продавать рекламу в метро Казани в сентябре 2024 года, закрыв сделку по приобретению оператора ООО «Эфир Транзит», напоминает городской представитель Russ Ильдар Камалетдинов. Он добавляет, что в планах компании интегрировать рекламный инвентарь «Барсрекарт» в сеть Russ, сделать его обновление и цифровизацию для укрепления позиции в «главной транспортной системе Казани» и повышения емкости рекламного рынка.

Варвара Полонская