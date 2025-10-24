ЦБ ответил на вопрос о рынке ножей в CS2

В Банке России заявили, что регулятор не может контролировать рынок ножей в компьютерном шутере Counter-Strike 2 (CS2). Об этом представители ЦБ написали в ответ на соответствующий вопрос в чате трансляции с пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

«Лаврентий, рынок ножей в CS мы не регулируем)»,— написали в чате трансляции во «ВКонтакте». На что пользователь ответил: «А, тогда простите».

Вчера рынок скинов в Counter-Strike 2 обрушился почти на $2 млрд. В своем пике капитализация площадок игры составляла около $6 млрд. После обвала — чуть больше $4 млрд. Падение произошло после обновления игры: разработчики изменили систему получения некоторых скинов. Самые ценные из них те, что украшают ножи.