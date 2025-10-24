Супертяжелое зрелище

В субботу российский супертяжеловес Александр Волков может стать претендентом на титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA). Чтобы вплотную приблизиться к званию, которое принадлежит британцу Тому Аспинэллу, в рамках того же турнира в Абу-Даби защищающего его в поединке против француза Сириля Гана, Волкову нужно справиться с одним из лучших в виде специалистов по джиу-джитсу бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Волков

Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters Александр Волков

Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Главная звезда турнира, который пройдет 25 октября в Абу-Даби,— это, конечно, Том Аспинэлл. Его уже признали феноменом смешанных единоборств. Они видели много жестоких нокаутеров, но таких, как Аспинэлл, в них, пожалуй, не появлялось. Одна цифра поражает воображение. Средняя продолжительность его боев в UFC — две минуты и две секунды, то есть меньше, чем половина пятиминутного раунда. Но часто Аспинэллу требуется даже меньше времени, чтобы уничтожить соперника благодаря сумасшедшей резкости и кошачьей пластике, к которым пока никто не может приспособиться. В его послужном списке, правда, есть поражение от Кертиса Бейдса. Но это чистой воды несчастный случай. Аспинэлл просто подвернул колено и не смог драться.

При этом, как ни странно, для британца, владельца чемпионского пояса, субботний бой будет, строго говоря, первым чемпионским. На самом деле до нынешнего года он был, несмотря на все свои таланты и заслуги, так называемым временным чемпионом, то есть второй фигурой в категории. А чемпионом полноценным являлся знаменитый американец Джон Джонс, который явно не горел желанием с Аспинэллом пересекаться и вообще подвергать себя опасности. В конце концов Джонс все-таки то ли завершил карьеру, то ли взял паузу на неопределенный срок, а UFC с легким сердцем передал его титул британскому бойцу.

Защищать его он будет в поединке против опытного француза Сириля Гана, в котором считается бесспорным фаворитом. При этом Аспинэлла наверняка заинтересует и другой бой супертяжей из программы вечера, потому что все эксперты уверены, что он, по сути, претендентский: кто возьмет верх, тот и будет следующим оппонентом чемпиона.

А его центральная фигура — опытный россиянин Александр Волков, которому в день проведения турнира исполняется 37 лет. Для него это бог знает какой уже по счету шанс приблизиться к титулу.

Волков, боец с навыками элитного кикбоксера, вроде бы дозрел до того, чтобы сражаться за него, еще в прошлом десятилетии. Но чтобы реализовать потенциал, ему все время чего-то не хватало. Как только наступал момент важнейшего боя, случалась осечка. Одна из них — как раз в матче с Томом Аспинэллом в 2022 году. Волков, правда, продержался против него дольше, чем большинство других бойцов,— почти четыре минуты.

После того поражения казалось, что ветерану взлет уже не светит. Но нет, перезагрузился, вернул тонус и одержал четыре подряд победы над соперниками высокого уровня — суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком, представляющим Молдавию Александром Романовым, австралийцем Таем Туивасой и своим соотечественником Сергеем Павловичем.

В своем предыдущем поединке Александр Волков проиграл Сирилю Гану. Но это было, конечно, не такое поражение, за которое стыдно.

Волков уступил раздельным решением судей, а в бойцовском сообществе сложилось почти единодушное мнение по поводу явной несправедливости вердикта.

Более того, своим долгом публично извиниться за него перед Волковым посчитал нужным даже глава UFC Дейна Уайт, после чего все, разумеется, поняли, что претендентским рангом он россиянина с удовольствием наделит при первом удобном случае.

Чтобы получить его, Александру Волкову нужно справиться с довольно специфическим противником, как бы полной противоположностью себе с точки зрения стилевых приоритетов. Вся сила Жаилтона Алмейды сосредоточена в умениях, которые он прибрел в юности, оттачивая элементы бразильского джиу-джитсу. Его манера — скучноватая, скорее оборонительная, но довольно эффективная. В UFC Алмейда проиграл лишь однажды — в марте прошлого года Кертису Блейдсу, взяв верх над несколькими топовыми противниками вроде тех же Жаирзиньо Розенстрайка, Деррика Льюиса, молдавского бойца Сергея Спивака. А в матче с Льюисом он потряс общим временем контроля противника в партере — 21 минута и 10 секунд.

Алексей Доспехов