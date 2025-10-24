Трех жителей Ростова-на-Дону подозревают в терактах на ж/д-путях

В отношении трех жителей Ростова-на-Дону, двое из которых являются несовершеннолетними, следователи возбудили уголовное дело по обвинению в поджоге объектов транспортной инфраструктуры (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Правоохранители установили, что 11 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону обвиняемые, по указанию неизвестного, полученного в мессенджере, подожгли релейный шкаф, обеспечивающий работу железнодорожного транспорта. Через три дня, 14 декабря, на территории железнодорожной станции Ростов-Товарный обвиняемые подожгли электровоз. В обоих случаях обвиняемые совершали преступления за обещанное денежное вознаграждение. Молодые люди с мест преступлений скрылись, однако вскоре были установлены и задержаны. Действия фигурантов квалифицированы следствием по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористические акты, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба). Двое молодых людей в возрасте 18 и 16 лет содержатся под стражей, третья соучастница, 16-летняя девушка, находится под домашним арестом.

Кроме того, следствие установило еще один эпизод с участием одного из обвиняемых. Так, 11 декабря 2024 года, получив оплату за первое преступление криптовалютой, 18-летний фигурант конвертировал сумму в рубли и перевел на расчетный счет в банке, тем самым введя нелегально полученные денежные средства в финансовую систему России. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которое соединено в одно производство с уголовным делом о террористических актах.

Следователями устанавливают обстоятельства, причины и условия совершенных преступлений.

Константин Соловьев