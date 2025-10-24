В Татарстане направят 81,9 млн руб. на проектирование и ремонт автодорог

В Татарстане выделят 81,9 млн руб. на проектирование и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Проект включает капитальный ремонт участка дороги Айдарово — Гороховое Поле и ремонт дорожно-уличной сети в деревне Гороховое Поле Тюлячинского района. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 3,96 км. Работы планируется завершить до 15 июля 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», финансирование предусмотрено из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что на ремонт дороги М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода выделят 30,9 млн.

