На ремонт дороги М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода выделят 30,9 млн

На выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода в Рыбно-Слободском районе Татарстана выделят 30,9 млн руб. Соответствующий документ опубликован на госзакупках.

С 15 сентября движение по этому участку было временно прекращено в связи с проведением капитального ремонта. Ограничения затронули отрезок протяженностью 3 км — от отметки 4,1 км до 7,1 км.

В этом месяце стало известно, что на капремонт участка трассы Казань — Шемордан выделят 32 млн руб. Заказчиком также выступало АО «Татавтодор» — предприятие дорожной отрасли Татарстана, занимающееся строительством, ремонтом и эксплуатацией крупнейших автомагистралей республики.

Анна Кайдалова