Адвоката из Неклиновского района обвинили в мошенничестве на 950 тысяч рублей
В Неклиновском районе начнется суд над адвокатом, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурант заставил клиента оплатить 950 тыс. руб. за несуществующие услуги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия обвиняемый, пообещал клиенту представлять его интересы в суде. Под предлогом покрытия значительных судебных издержек незаконно получил от доверителя 800 тыс. руб.
После этого фигурант сообщил клиенту о вынесении благоприятного судебного решения, которое якобы было обжаловано. Для дальнейшей защиты интересов в апелляционной инстанции он потребовал еще 150 тыс. руб. Клиент оплатил и эту сумму.
Полученные деньги адвокат потратил на собственные цели. Ущерб пострадавшему от его действий составил 950 тыс. руб.
На время следствия фигурант был помещен под домашний арест.