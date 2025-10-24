Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Адвоката из Неклиновского района обвинили в мошенничестве на 950 тысяч рублей

В Неклиновском районе начнется суд над адвокатом, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурант заставил клиента оплатить 950 тыс. руб. за несуществующие услуги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия обвиняемый, пообещал клиенту представлять его интересы в суде. Под предлогом покрытия значительных судебных издержек незаконно получил от доверителя 800 тыс. руб.

После этого фигурант сообщил клиенту о вынесении благоприятного судебного решения, которое якобы было обжаловано. Для дальнейшей защиты интересов в апелляционной инстанции он потребовал еще 150 тыс. руб. Клиент оплатил и эту сумму.

Полученные деньги адвокат потратил на собственные цели. Ущерб пострадавшему от его действий составил 950 тыс. руб.

На время следствия фигурант был помещен под домашний арест.

Наталья Белоштейн

