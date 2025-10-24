Самые вежливые пользователи нейросети живут в Ростове-на-Дону

Самые вежливые в общении с нейросетью «Алиса» живут в Ростове-на-Дону. Жители южной столицы на 20% чаще употребляют слова вежливости и обращаются к «Алисе» по имени, чем жители городов-миллионников в среднем. Об этом «Ъ» сообщили в компании «Яндекс».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На втором и третьем месте по вежливости в пользовании «Алисой» расположились Краснодар и Новосибирск. Менее учтивыми оказались пользователи из Красноярска — они на 10% реже, чем в среднем по городам-миллионникам, проявляют вежливость в чате с «Алисой». За ними следуют жители Самары и Москвы.

В целом, россияне в начале пользования нейросетью обращаются к ней вежливо почти в два раза чаще, чем через полгода взаимодействия, следует из выводов аналитиков. В общении с нейросетью женская аудитория в целом более вежлива, чем мужская: пользовательницы примерно на 20% чаще используют вежливые формулировки и на 25% чаще обращаются к «Алисе» в чате по имени. Старшее поколение почти в три раза чаще обращается к нейросети вежливо, чем молодые люди 18-24 лет.

Константин Соловьев