В прокуратуре назвали напряженной ситуацию на дорогах Нижегородской области

По итогам коллегии прокуратуры и ГУ МВД по Нижегородской области в надзорном ведомстве сообщили о напряженной ситуации с ДТП в регионе. Прокуратура также обеспокоена качеством дорог, которые соответствуют нормативам на 44,9% против общероссийских 54,2%, говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в СМИ ежедневно появляется информация о злоупотреблениях со стороны пассажирских перевозчиков, давке на остановках из-за несоблюдения расписания транспорта, а также ненадлежащем состоянии автобусов, которое приводит к травмам пассажиров.

В прокуратуре напомнили о необоснованных штрафах для автомобилистов из-за некорректной работы дорожных камер. Число жалоб нижегородцев остается высоким: за три квартала от них поступило 1,2 тыс. обращений, половина из них признаны обоснованными.

Правоохранительным органам необходимы дополнительные мероприятия в сфере безопасности дорожного движения, полагает прокурор Нижегородской области Андрей Травкин.

Ранее начальник ГИБДД Нижнего Новгорода Валерий Иванов связывал высокую аварийность на дорогах с превышением скорости и низкой дисциплиной водителей и пешеходов, которые все чаще нарушают правила дорожного движения.

Владимир Зубарев