«Дисциплина на дорогах крайне низкая»

В первом полугодии число погибших в ДТП в Нижнем Новгороде увеличилось к январю-июню 2024 года вчетверо, до 28 человек. Для сравнения, в 2024 году на дорогах города погибли 33 человека. Начальник отделения городской ГИБДД Валерий Иванов связал статистику с превышением скорости и низкой дисциплиной водителей и пешеходов, которые все чаще нарушают правила дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник отдела ГИБДД городского управления МВД в Нижнем Новгороде Валерий Иванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Начальник отдела ГИБДД городского управления МВД в Нижнем Новгороде Валерий Иванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Анализируя ДТП с пострадавшими и погибшими, мы в очередной раз видим, что люди теряют жизнь и получают ранения и увечья из-за банального бескультурья, несоблюдения элементарных правил. Эти полгода показали отрицательные цифры в плане безопасности: произошел большой рост погибших, цифра увеличилась почти в четыре раза.

В прошлом году у нас произошло большое снижение числа ДТП с погибшими. Из-за снежной зимы скоростной порог передвижения транспорта снизился. Рост 2025 года связан с тем, что штрафуемый порог превышения скорости начинается с 80 км/ч, а с учетом погрешности приборов — с 83 км/ч. Такая скорость в населенных пунктах уже очень опасна. Аналитика показывает, что наибольшее количество ДТП, в том числе наездов на пешеходов, связано именно с превышением скорости, особенно в вечернее и ночное время. Однако нормы законодательства сегодня таковы, что в отличие от других нарушений, этот порог превышения не штрафуется.

На такой скорости водитель не может вовремя заметить вышедшего на дорогу пешехода, а пешеход не убеждается в стопроцентной безопасности. Не смотрит, остановились ли машины, практически отдавая свою жизнь в руки водителя, который может находиться за рулем в неадекватном состоянии. Такая позиция пешеходов, конечно, в первую очередь и влияет на уровень аварийности. Пока еще обстановка с дисциплиной на дорогах крайне сложная, ее уровень низкий у всех участников дорожного движения. Меньше нарушений ПДД не становится.

Кроме того, в 2025 году в Нижнем Новгороде перенастраивают камеры видеофиксации нарушений ПДД. Водители знают, где находятся камеры, и притормаживают перед ними, но сейчас перестают это делать. И пьяных водителей или водителей без прав могут выявить только в ручном режиме инспекторы ДПС, которых становится меньше. При этом мы усиливаем работу, поскольку водителей в состоянии опьянения с дорог необходимо убирать.

В то же время снижается число ДТП детьми и ранеными, по виде водителей автобусов и с самокатчиками. Однако число ДТП с погибшими пока зашкаливает.

Записал Владимир Зубарев