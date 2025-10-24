Набиуллина о новой ключевой ставке, западных санкциях и перегреве экономики
Центробанк сдвинул срок достижения цели по инфляции
Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания Банка России. Председатель ЦБ говорила о новом решении по ключевой ставке, инфляции, влиянии западных санкций на экономику РФ, ценах на нефть и другом. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О состоянии экономики
- Ситуация в экономике развивается в рамках прогноза Центробанка.
- Экономика выйдет из состояния сильного перегрева в первом полугодии 2026 года.
- Напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается.
О ключевой ставке и ДКП
- Создаются предпосылки для снижения инфляции, поэтому мы решили снизить ставку.
- ЦБ рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%.
- Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при решении о ставке. Состояние компаний в целом остается стабильным, хотя они сталкиваются со снижением прибыли.
- Необходима дополнительная осмотрительность при дальнейших шагах по смягчению ДКП.
- Укрепление рубля во многом связано с жесткой ДКП, на этом сказались и разовые факторы.
- Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено.
Об инфляции
- Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе.
- Выраженной тенденции к снижению инфляции нет.
- Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, затем устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии.
- Для достижения цели по инфляции нам потребуется более высокая траектория ставки.
- У населения в России остается высокая сберегательная активность — это создает условия для снижения инфляции.
- Влияние повышения утилизационного сбора на рост цен будет меньше, чем влияние повышения НДС.
О санкциях
- Вряд ли пока можно предсказать влияние новых санкций — рассматриваем их как негативный фактор, многое будет зависеть от адаптации к этим ограничениям.
- Западные санкции направлены на ограничение экспорта РФ — это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним.
О ценах на нефть
- Мы уточнили прогноз цен на нефть на 2025 год с учетом их фактической динамики.
- Увеличились риски для цен на нефть.
- Динамика цен на нефть сейчас значимо не влияет на денежно-кредитную политику, в том числе за счет действия бюджетного правила.
