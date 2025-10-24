Набиуллина о новой ключевой ставке, западных санкциях и перегреве экономики

Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания Банка России. Председатель ЦБ говорила о новом решении по ключевой ставке, инфляции, влиянии западных санкций на экономику РФ, ценах на нефть и другом. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О состоянии экономики

Ситуация в экономике развивается в рамках прогноза Центробанка.

Экономика выйдет из состояния сильного перегрева в первом полугодии 2026 года.

Напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается.

О ключевой ставке и ДКП

Создаются предпосылки для снижения инфляции, поэтому мы решили снизить ставку.

ЦБ рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%.

Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при решении о ставке. Состояние компаний в целом остается стабильным, хотя они сталкиваются со снижением прибыли.

Необходима дополнительная осмотрительность при дальнейших шагах по смягчению ДКП.

Укрепление рубля во многом связано с жесткой ДКП, на этом сказались и разовые факторы.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено.

Об инфляции

Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе.

Выраженной тенденции к снижению инфляции нет.

Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, затем устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии.

Для достижения цели по инфляции нам потребуется более высокая траектория ставки.

У населения в России остается высокая сберегательная активность — это создает условия для снижения инфляции.

Влияние повышения утилизационного сбора на рост цен будет меньше, чем влияние повышения НДС.

О санкциях

Вряд ли пока можно предсказать влияние новых санкций — рассматриваем их как негативный фактор, многое будет зависеть от адаптации к этим ограничениям.

Западные санкции направлены на ограничение экспорта РФ — это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним.

О ценах на нефть

Мы уточнили прогноз цен на нефть на 2025 год с учетом их фактической динамики.

Увеличились риски для цен на нефть.

Динамика цен на нефть сейчас значимо не влияет на денежно-кредитную политику, в том числе за счет действия бюджетного правила.

Матвей Иващенко