Набиуллина о новой ключевой ставке, западных санкциях и перегреве экономики

Центробанк сдвинул срок достижения цели по инфляции

Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания Банка России. Председатель ЦБ говорила о новом решении по ключевой ставке, инфляции, влиянии западных санкций на экономику РФ, ценах на нефть и другом. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О состоянии экономики

  • Ситуация в экономике развивается в рамках прогноза Центробанка.
  • Экономика выйдет из состояния сильного перегрева в первом полугодии 2026 года.
  • Напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается.

О ключевой ставке и ДКП

  • Создаются предпосылки для снижения инфляции, поэтому мы решили снизить ставку.
  • ЦБ рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%.
  • Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при решении о ставке. Состояние компаний в целом остается стабильным, хотя они сталкиваются со снижением прибыли.
  • Необходима дополнительная осмотрительность при дальнейших шагах по смягчению ДКП.
  • Укрепление рубля во многом связано с жесткой ДКП, на этом сказались и разовые факторы.
  • Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не предопределено.

Об инфляции

  • Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе.
  • Выраженной тенденции к снижению инфляции нет.
  • Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, затем устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии.
  • Для достижения цели по инфляции нам потребуется более высокая траектория ставки.
  • У населения в России остается высокая сберегательная активность — это создает условия для снижения инфляции.
  • Влияние повышения утилизационного сбора на рост цен будет меньше, чем влияние повышения НДС.

О санкциях

  • Вряд ли пока можно предсказать влияние новых санкций — рассматриваем их как негативный фактор, многое будет зависеть от адаптации к этим ограничениям.
  • Западные санкции направлены на ограничение экспорта РФ — это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним.

О ценах на нефть

  • Мы уточнили прогноз цен на нефть на 2025 год с учетом их фактической динамики.
  • Увеличились риски для цен на нефть.
  • Динамика цен на нефть сейчас значимо не влияет на денежно-кредитную политику, в том числе за счет действия бюджетного правила.

Матвей Иващенко

