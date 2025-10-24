«Текущее инфляционное давление усилится под действием ряда факторов»

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, теперь она составляет 16,5%. На предыдущем заседании полтора месяца назад регулятор опустил ее с 18% до 17%. Смягчение денежно-кредитной политики началось в июне, после того как ставка последовательно росла полтора года, а потом еще семь месяцев держалась на рекордно высоком уровне в 21%. Решение ЦБ прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

— Рынок, конечно, позитивно в моменте оценил эту новость. Мы скакнули до отметки 2606 по индексу Московской биржи, потом началась коррекция. Рубль при этом скала, вот никакой реакции нет вообще. Но давайте смотреть, что написал Банк России в своем пресс-релизе и чем он отличается от предыдущих. Могу сказать, что в первом абзаце нет практически ничего нового, кроме цифр. Совет принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились, остаются выше 4% в пересчете на год, и это почти копия того, что было после прошлого заседания в сентябре. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активировался рост кредитования, высокими остаются инфляционные ожидания. Вот в точности все то, что было на предыдущем заседании. Дальше: Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которые необходимы для возвращения инфляции к цели.

Базовый сценарий предполагает том числе среднюю ключевую ставку в диапазоне от 13% до 15% в 2026 году и означает продолжительный период проведения такой денежно-кредитной политики. Вот это немного новое, с ориентиром на 2026-й. Дальше все примерно по тексту, как и было: дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Это копия того, что было на сентябрьском заседании — 4-5% инфляция в следующем году, никаких отличий. И еще один момент. В отчете говорится о том, что повышение прогноза на 2026-й связано с действием разовых проинфляционных факторов, а устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии следующего года, и в 2027-м и далее этот показатель будет находиться на цели. Что ЦБ отдельно говорит о том, почему повышены темпы? Значит, на повышение текущих темпов роста цен значимо повлияли некоторые факторы, среди них — рост стоимости моторного топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы. Немного отвлекаясь, могу сказать, что многие прогнозировали именно эти факторы как те, что будут сдерживать ЦБ в снижении процентной ставки. Тем не менее минус 0,5% мы увидели. Ну и ценовая динамика, как говорит Центробанк, остается неоднородной по компонентам потребительской корзины. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому ее замедлению.

При этом на опорном заседании 25 июля инфляция в 2025 году оценивалась на уровне 6-7%, сейчас — 6,5-7%. Но ЦБ уже на сентябрьском совещании говорил, что эти ориентиры сдвинутся, и, судя по всему, это происходит. Средняя годовая инфляция по отношению к этому показателю в 2024-м в прошлом прогнозе была 8,6-9,2%, сейчас — 8,8-8,9%, то есть этот сдвиг тоже отмечается. И самое-то главное, что на 2026 год раньше значилось 4,6-5,1%, сейчас 5,3-6,3%. То есть эта инфляция в среднем тоже начинает меняться. Ключевая ставка — самый, наверное, главный момент. В прошлом прогнозе у нас был факт 2024 года — 17,5-17,5%. На этот год в июльском прогнозе обозначалась «вилка» 18,8-19,6%. Сейчас в этом прогнозе — 19,2%, то есть мы уже фактически подтверждаем, что у нас средняя ключевая ставка за год в 2025-м — 19,2%. На следующий, 2026-й — 13-15%.

При этом стоит, наверное, отметить еще несколько моментов: то, что дезинфляционное влияние бюджета (это важный момент) будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. Об этом, впрочем, говорили и зампред ЦБ Алексей Заботкин, и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Понятно, о чем именно идет речь — о повышенных расходах бюджета. Текущее инфляционное давление в конце 2025-го-начале 2026-го временно усилится под действием ряда факторов. Их фактически ЦБ перечислил. Ну и тот самый горизонт достижения таргета по инфляции действительно повышен в прогнозе на 2026 год до «вилки» 4-5%.