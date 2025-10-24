Глава МЧС прибыл в Анапу для проверки работ по очистке от мазута

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проверить ход работ по очистке от мазута прибрежной зоны в районе пансионата «Малахит» в станице Благовещенской. Вместе с ним на место прибыли руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Куренков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Утром в региональном штабе сообщили, что в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара» были обнаружены выбросы мазута. Также загрязнения зафиксировали на Бугазской косе и участке береговой линии между Благовещенской и Витязево.

В штабе указали, что в уборке мазута в этих районах задействованы 350 человек и 8 единиц техники. Сами пятна мазута в штабе назвали «небольшими».

Днем в МЧС сообщили, что в регион прибыл Александр Куренков. Там он проверит готовность группировки МЧС и проведет заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.

Полина Мотызлевская