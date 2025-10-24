Арестован участник аферы с поставками труб военному ведомству

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству Главного военного следственного управления СКР арестовал гендиректора ООО «Нацсахарпром» Сергея Ломакина. По данным «Ъ», он обвиняется ГВСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в рамках начатого в октябре текущего года расследования аферы с поставками труб и другого оборудования военному ведомству.

Ранее обвинения были предъявлены бывшему главному инженеру филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николаю Лаптеву, гендиректору ООО «ПП “Интерарм”» Владимиру Куранову, его заместителю Вилену Даллари, а также сотрудникам ООО НЭСТ. Следствие инкриминирует им махинации при исполнении госконтракта.

Установлено, что в 2022 году между Минобороны и коммерческими организациями был заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. За поставку отвечали Владимир Куранов и Вилен Даллари, а контролировал выполнение контракта Николай Лаптев. В 2023 году они вместе с представителями ООО НЭСТ и Сергеем Ломакиным поставили оборудование, не соответствующее условиям контракта, «чем совершили хищение свыше 500 млн руб.». В итоге контракты выполнены не были, а Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

Николай Сергеев