Замглавы по ЖКХ прокомментировал ситуацию с водой в Новороссийске

Рафаэль Бегляров сообщил, что в Новороссийске планируется организовать круглосуточную подачу воды к 2027 году. На данный момент город получает 80% ресурса от Троицкого группового водопровода, 20% – из собственных источников, как было озвучено на горячей линии по вопросам ЖКХ 24 октября.

Новороссийск продолжает испытывать проблемы с подачей воды. В ходе горячей линии по ЖКХ в пресс-службе администрации города озвучили, что от жителей поступают жалобы на утренний и вечерний график водоснабжения. В ответ на это и.о. замглавы Рафаэль Бегляров принес свои извинения горожанам и напомнил, что воды в Новороссийске недостаточно для обеспечения бесперебойной подачи.

«Неберджаевское водохранилище на сегодняшний день имеет низкий дебит, и мы сохраняем этот объем воды, чтобы в последующие периоды максимально обеспечить людей водой из Неберджаевского водохранилища в летний период. В августе объем воды из ТГВ был снижен, за счет этого прошел определенный сбой в подаче воды жителям.

Сегодня командой "Водоканала" ведется масштабная работа по ремонту сетей, замене сетей, поиску утечек, снижению потерь. Мы планируем, что к 2027 году водоснабжение стабилизируется. Надеемся, что будем подавать круглосуточно»,– резюмировал господин Бегляров.

София Моисеенко