Столкнувшийся с судьей хоккеист «Трактора» Дронов дисквалифицирован на 5 матчей

Защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Григорий Дронов, столкнувшийся с линейным арбитром в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста», получил пятиматчевую дисквалификацию, сообщила пресс-служба лиги. Отмечается, что игрок наказан по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ. Было определено, что он «намеренно применил физическую силу в любой форме в отношении судьи».

Во втором периоде матча «Автомобилист»—«Трактор», при счете 1:1, Григорий Дронов после вбрасывания в центральном круге ускорился в сторону оппонента, получившего шайбу. Судья катился спиной и преградил ему путь, избежать столкновения не удалось. Дронов получил штраф до конца игры. «Автомобилист» одержал победу со счетом 5:3.

27-летний Дронов является лидером среди защитников «Трактора» по очкам (13) и голам (5) в нынешнем чемпионате. Он проводит за челябинский клуб третий сезон.

Арнольд Кабанов