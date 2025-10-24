«За три квартала 2025-го было оформлено более 3 тыс. сделок »

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, что привело к подорожанию недвижимости и почему это не влияет на стабильный спрос.

Более чем на 20% выросли в цене столичные премиальные новостройки за год. Стоимость квадратного метра в этом сегменте приблизилась к отметке 995 тыс. руб. Основными драйверами подорожания, по мнению экспертов компании Pioneer, остаются рост себестоимости строительства, повышение стадии строительной готовности объектов на фоне замедления темпов вывода новых проектов на рынок, а также устойчивый интерес покупателей к премиальной недвижимости. За три квартала было оформлено более 3000 тыс. сделок по покупке новой недвижимости премиум-класса в городе. Всего клиенты приобрели почти 250 тыс. кв. м. При этом доля ипотечных сделок составила лишь 17%, а в сентябре каждая третья квартира премиум-класса была куплена в ипотеку, отмечают эксперты.

Премиальный сегмент рынка недвижимости демонстрирует более устойчивую динамику спроса по сравнению с бизнес- и комфорт-классами: если за год спрос на премиум сократился всего на 4%, то в сегментах «комфорт» и «бизнес» снижение составило 7% и 11% соответственно. Несмотря на умеренное снижение спроса на 4% и относительно высокой базы 2024 года, текущий уровень интереса к премиальной недвижимости остается существенно выше показателей 2022-го и 2023 года. Стоимость квадратного метра в сегментах «премиум» и «делюкс» в будущем, вероятно, будет только расти. Во многом двигателем продаж сейчас выступают программы рассрочки, полагают специалисты компании Whitewill. Сейчас в Москве насчитывается 45 проектов премиум-класса, в них 4,6 тыс. лотов. Этот показатель почти не изменился относительно прошлого года.

Светлана Бардина