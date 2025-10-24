ЕС наложил санкции на липецкую «Энергию»

В опубликованный 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) попало липецкое ПАО «Энергия». В решении ЕС отмечается, что «Энергия» «входит в состав военно-промышленного комплекса России, в том числе участвуя в разработке и поставке военной техники и оборудования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по производству батареек «Энергия»

Фото: пресс-служба ПАО «Энергия» Завод по производству батареек «Энергия»

Фото: пресс-служба ПАО «Энергия»

Там также сказано, что предприятие «производит аккумуляторы для беспилотных летательных аппаратов, авиационной и военно-морской техники». В Совете ЕС считают, что компания «значительно увеличила производственные мощности и объемы производства» за счет выполнения гособоронзаказа.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1992 году. Уставный капитал — 125 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Актуальные учредители не раскрываются, ранее им выступал комитет по управлению госимуществом — территориальное агентство ГКИ РФ по Липецкой области. В списке аффилированных с компанией лиц за 2022 год указаны Владимир, Галина и Ирина Архипенко, а также Павел Окунев, Владимир и Юлия Сериковы и Владимир Иванов. С 2024 года списки не публикуются. Из бухгалтерской отчетности предприятия следует, что его выручка в 2024 году составила 16,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. Гендиректор — Алексей Низкоус.

Вчера стало известно, что под санкции ЕС попали особая экономическая зона «Липецк», воронежское ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» Евгения Шаврова и Владимира Федотова, а также уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

Егор Якимов