ЦБ: кредитование активизировалось, экономика растет

Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%. В пресс-релизе регулятора сообщается, что кредитование во втором полугодии 2025 года растет быстрее, чем в первом. Изменения положительно сказываются на российской экономике.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания»,— сообщается в пресс-релизе.

«Прогноз по росту требований к экономике в текущем году повышен до 8–11%», — говорится в сообщении. Регулятор отметил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю 4%. Сейчас годовая инфляция, по данным ЦБ, составляет 8,2%. Ожидается, что по итогам года она снизится до 6,5–7,0%.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ