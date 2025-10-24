Объявлен прием заявок на должность мэра Ижевска

Объявлен прием предложений о кандидатурах на должность главы Ижевска, он продлится с 27 октября по 11 ноября. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте регионального кабмина 24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Свои предложения вправе вносить политические партии, совет муниципальных образований Удмуртии, региональная общественная палата, всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и городская дума Ижевска.

Напомним, что с 19 июня вступил в силу закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (№33-ФЗ от 20.03.2023 года), согласно которому мэры столиц регионов могут избираться только из числа кандидатур представленных главами этих субъектов. Для остальных муниципалитетов такой способ назначения руководителей остается вариативным.

Региональное законодательные акты удалось привести в соответствие только 14 октября, после выборов новой гордумы. О сложностях, возникших при внесении правок в городской устав предыдущим составом депутатского корпуса, читайте в материале: «Это был немой протест».