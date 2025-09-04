«Это был немой протест»

Уходящий созыв городской думы Ижевска на внеочередной сессии не смог принять изменения в устав столицы Удмуртии, касающиеся способа избрания мэра. Депутаты должны быть утвердить поправки, по которым кандидатов на пост главы города в гордуму вносит глава региона. Такой способ избрания, согласно федеральному законодательству, стал единственно возможным для глав столиц субъектов РФ. Поправки в городской устав на сегодняшней сессии не набрали необходимого количества голосов депутатов. Парламентарии считают, что причиной стала недостаточная предварительная работа с депутатским корпусом по данным изменениям со стороны руководства думы и администрации. Кто-то эту ситуацию называет «немым протестом».

Заключительная внеочередная сессия гордумы Ижевска седьмого созыва состоялась 4 сентября, т.е. почти за неделю до выборов в новую гордуму восьмого созыва. На заседании из 35 депутатов присутствовали только 28. Не было на сессии и председателя думы Фарита Губаева, который в новый созыв не баллотируется. Заседание вел вице-спикер гордумы и руководитель фракции «Единая Россия» Николай Швецов, который в выборах также не участвует.

Ключевым вопросом повестки было внесение изменения в устав Ижевска, касающихся нового формата избрания градоначальника.

Напомним, в июне Госсовет Удмуртии внес изменения в республиканский закон о местном самоуправлении, согласно которым глава региона должен будет представить гордуме Ижевска не менее двух кандидатур на пост мэра, из которых путем тайного голосования депутаты выберут нового градоначальника. При этом свои предложения главе Удмуртии по кандидатурам могут вносить фракции, общественные палаты Ижевска и Удмуртии и некоторые другие публичные структуры.

Такая форма избрания главы столицы региона с этого года определена федеральным законодательством как единственно возможная. Ранее претенденты на пост главы Ижевска отбирались конкурсной комиссией. При этом заявиться на конкурс мог любой, кто соответствовал определенным требованиям.

Однако на сегодняшней сессии необходимые изменения в устав города получили поддержку только 22 депутатов, двое высказались против, четверо воздержались. Для принятия решения необходимо было 24 голоса. После объявления результатов голосования на заседании начались разбирательства. Николай Швецов напомнил, что ранее вопрос был рассмотрен президиумом гордумы, двумя комиссиями и всеми фракциями, поэтому у депутатов была возможность уточнить какие-то моменты в проекте решения.

Депутат Альфред Зиннатуллин (ЕР) призвал народных избранников на заседании «не оставлять следующей думе хвостов», принять необходимое решение и переголосовать по этому вопросу, но поддержку не нашел. Его коллега по фракции Алексей Гарипов заявил, что следует признать факт голосования и двигаться дальше по повестке сессии.

«То ли люди думают, что мы не умеем читать, то ли думать и составлять свое мнение <...> В чем сомнения? Если оно состоялось (голосование по проекту решения.— “Ъ-Удмуртия”), и вам не нравится результат, то это ваши ожидания»,— заявил господин Гарипов.

После этого депутаты перешли к следующему вопросу, который также связан с изменениями устава. Это поправка о выступлении кандидатов на пост главы Ижевска перед депутатами с концепциями или программами развития города. Она также не была принята.

Альфред Зиннатуллин в комментарии «Ъ-Удмуртия» после сессии отметил, что на заседании фракции «Единой России» во вторник депутаты единогласно поддержали изменения в устав и все последующие проекты решений. «Возможно, руководители думы в последние дни работы созыва не смогли донести до депутатов важность присутствия на сессии и голосования за принятие поправок»,— полагает депутат.

В нынешнем созыве во фракцию «Единая Россия» входят 27 депутатов, у КПРФ — четыре представителя, у ЛДПР — три, у «Справедливой России — За правду» — один. Добавим, что примерно половина из действующих депутатов решила не участвовать в новых выборах.

Заместитель председателя гордумы Андрей Зюзин (ЕР) тоже считает, что такое голосование стало результатом недостаточной предварительной работы с депутатским корпусом со стороны руководства администрации Ижевска. «Большинство депутатов сложат свои полномочия уже через неделю, и это важно учитывать. Необходимо было заранее качественно обсудить этот вопрос, прояснить детали перехода к новой форме выборов главы города. Если готовится такое серьезное решение, нужно проводить подготовительную работу»,— отметил вице-спикер.

Он добавил, что суть поправок в устав города в усилении полномочий региональной власти, что сейчас является общероссийским трендом. «Главе региона удобнее контролировать ситуацию в муниципальных образованиях, если он может предсказуемо назначить своего представителя на пост главы города. Многие регионы уже приняли подобные изменения, и, насколько мне известно, большинство депутатов были не против»,— пояснил господин Зюзин. Теперь, по его словам, данные вопросы предстоит решать уже следующему созыву городской думы.

Другой вице-спикер муниципального парламента Мария Бобылева, представляющая фракцию КПРФ, отметила, что во время обсуждения до сессии поправки в устав не вызывали ни у кого сложностей. Фракция КПРФ не вырабатывала по ним общей позиции, но особых возражений не было. «Все знали, что будет внеочередная сессия с этой повесткой, и пришли именно ради нее. Но что-то пошло не так, и я не знаю почему. Вероятно, мнения внутри крупнейшей фракции гордумы разделились»,— предположила госпожа Бобылева.

Депутат гордумы от ЕР Алексей Гарипов считает, что ситуация на сегодняшней сессии является выражением несогласия части депутатского корпуса с политикой администрации региона, в особенности парламентариев, которые решили не участвовать в предстоящих выборах, а потому не боятся последствий для карьеры.

«На сессию пришло меньше депутатов, чем планировалось. Среди них были те, кто был против принятия поправок. Это был немой протест. Часть депутатов, которые откровенно высказывались негативно по этому вопросу, проголосовали против или воздержались, в том числе оппозиция. Администрация республики думала, что сможет провести нужные решения через депутатов беспрепятственно, как это делалось раньше, в режиме радио, т.е. по желанию одной стороны без должного обсуждения с другой. Но этого не произошло. Предпосылки того, что дума не поддержит поправки, были, но их не учли»,— отметил Алексей Гарипов.

Михаил Красильников, Евгений Щепелев