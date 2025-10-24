Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, что означает для мира спорта открытия в сфере генной инженерии.

Стать сильнее, используя любые средства, спортсмены стремились во все времена. До наших дней доходят невероятные истории о том, как античные атлеты нанимали колдунов, чтобы сглазить соперников, и употребляли в пищу богатые витаминами органы животных. Но настоящий прорыв в истории допинга случился в конце 1930-х годов. Именно тогда швейцарец Леопольд Ружичка и немец Адольф Бутенандт получили Нобелевскую премию по химии за открытие метода синтеза тестостерона из холестерина. После этого стимулирующие препараты стали доступны всем.

Первый скандал грянул в 1967-м, когда британский велогонщик Том Симпсон умер прямо во время знаменитой гонки «Тур де Франс». Потом была громкая история с немецкими атлетами, которые сидели на стероидах, и скандал с канадским бегуном Беном Джонсоном. Но после грандиозного расследования WADA, связанного с российскими спортсменами, эра уже знакомых всем запрещенных препаратов, похоже, уходит в прошлое. Дело в том, что в 2020-м еще одну Нобелевскую премию по химии получили француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Их работа посвящена редактированию генома человека, они создали так называемые генетические ножницы. Ими можно буквально «разрезать» ДНК в нужном месте и затем соединить, убрав ненужный кусок. Такое генное редактирование, с одной стороны, должно стать прорывом в лечении многих заболеваний, а с другой, означает, что создавать суперспортсменов ученые могут прямо с рождения, как в фантастических фильмах. Кое-кто утверждает, что такие чемпионы созреют уже в ближайшем будущем.

Владимир Осипов