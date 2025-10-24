МО: Ту-95МС при полете над Японским морем сопровождали иностранные истребители

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В министерстве отметили, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Полет длился более 11 часов. Ту-95МС сопровождали Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ. В Минобороны отметили, что полет проходил по международным правилам использования воздушного пространства.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Северной Атлантики, Тихого океана и Арктики. 25 сентября Ту-95мс совершили плановый полет над водами Берингова и Охотского морей. Он продолжался более 14 часов.