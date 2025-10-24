CNN: в Белом доме удивлены новым санкциям США против России

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа удивлены его решением ввести санкции против российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации телеканала, внутренние обсуждения продолжались не один месяц. Дональд Трамп сомневался перед введением санкций, поскольку опасался, что ограничения могут повлиять на возможность его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако позднее, уточняет CNN, господин Трамп рассказал советникам о неких «инстинктах», которые подсказывают ему, что пора менять взгляд на отношения с российским коллегой.

22 октября Минфин США ввел новые санкции против России. Среди них — заморозка всех активов ЛУКОЙЛа и «Роснефти» в Штатах, а также запрет американским организациям вести с ними бизнес. Завершить все операции с российскими компаниями можно до 21 ноября, уточнили в ведомстве.

