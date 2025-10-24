Аэропорт Нижнего Новгорода будет обслуживать 18 направлений осенью и зимой

Международный аэропорт Нижнего Новгорода 26 октября переходит на осенне-зимнее расписание до 28 марта 2026 года. В полетной программе запланировано 18 направлений, которые будут обслуживать 14 авиакомпаний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В числе прямых рейсов планируется шесть зарубежных маршрутов в Анталью, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Внутренние направления представлены прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Оренбург, Самару, Уфу и Челябинск.

Как писал «Ъ-Приволжье», в весенне-летнее расписание нижегородского аэропорта вошли 24 направления.

Владимир Зубарев