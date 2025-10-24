Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовской области на расселение из аварийного жилья выделено 136 млн рублей

Фонд развития территорий одобрил заявку Ростовской области на финансирование расселения аварийного жилья. Регион получит 136,8 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Работа уже началась. На выделенные средства в Шахтах переселим 121 человека из аварийного фонда»,— отметил губернатор.

Юрий Слюсарь добавил, что в перспективе на 2026 и 2027 годы регион ожидает одобрения еще двух заявок. В следующие году Ростовская область может получить 406 млн руб. Средства будут направлены на расселение жильцов аварийных домов в Донецке, Ростове, в Шахтах и в Белокалитвинском районе.

Таким образом за три года Ростовская область получит более 1 млрд руб.

Наталья Белоштейн

