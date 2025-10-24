Формирование «Спасатель» сообщило о возобновлении поисков семьи Усольцевых

В горной тайге Партизанского района Красноярского края возобновлены поиски семьи Усольцевых. Об этом сообщили в аварийно-спасательном формировании «Спасатель». По запросу полиции, как передает ТАСС, спасатели выехали на место для продолжения поисков.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена, но семью не нашли. В поисках участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России, что сделало операцию самой масштабной в регионе. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов.

Правоохранительные органы выдвинули несколько версий. По одной — мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. По другой — они заблудились после встречи с медведями. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Телефон Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи, сигнал зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин.