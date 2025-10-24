Дюков: «Газпром нефть» может побить рекорд по нефтепереработке в 2025 году

Глава «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» Александр Дюков заявил, что в текущем году компания рассчитывает вновь побить рекорд по нефтепереработке. При этом ее объемы господин Дюков не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ожидания, что переработаем больше, чем в прошлом году»,— сказал глава «Газпром нефти» «РИА Новости». В 2024 году компания переработала 42,9 млн т нефти, поставив рекорд по этому показателю.

По итогам первого полугодия «Газпром нефть» увеличила переработку нефти на 3,9% — почти до 22 млн т. Добыча углеводородов выросла на 4,9%. Объем добычи достиг 65 млн т нефтяного эквивалента. При этом чистая прибыль компании сократилась на 54,2% — до 150,5 млрд руб.