«Газпром нефть» нарастила добычу на 4,9% в первом полугодии

«Газпром (MOEX: GAZP) нефть» по итогам первого полугодия увеличила добычу углеводородов на 4,9%. Объем добычи достиг 65 млн т нефтяного эквивалента. Переработка нефти выросла на 3,9% — почти до 22 млн тонн.

Реализация проектов по созданию производственных мощностей предоставляет «возможность стабильного роста в условиях высокой волатильности», заявили в компании. Там добавили, что «Газпром нефть» в этом году продолжает системную работу по развитию технологий разработки. Вместе с учеными компания создает «технологии для рентабельной добычи сложных запасов», а также «повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях».

Добыча углеводородов «Газпром нефти» в 2024 году составила 126,9 млн т нефтяного эквивалента (рост на 5,3% по сравнению с предыдущим годом). Нефтепереработка составила 42,9 млн т (плюс 1,1%).