Ростов вошел в топ-3 городов с большой разницей в окупаемости жилья и парковок

Ростов-на-Дону попал в тройку мегаполисов России с максимально разницей в окупаемости жилой и парковочной недвижимости. Квартиры в столице региона при сдаче в аренду окупаются на 3 года и 10 месяцев раньше, чем машино-места. Соответствующая информация приведена в исследовании «РБК Недвижимость».

Разница в окупаемости между жильем и парковочным местом составляет почти четыре года. Для квартиры, сдаваемой в аренду, этот период составляет 14 лет и 8 месяцев, в то время как для парковочного места — 18 лет и 6 месяцев. Аналитики учитывали среднее машино-место и квартиру площадью 37 кв. м., предполагая непрерывную сдачу в аренду.

В семи крупнейших российских городах, в числе которых Москва и Санкт-Петербург, наблюдается противоположная ситуация: покупка машино-мест здесь приносит более высокую доходность по сравнению с другими инвестициями.

Наталья Белоштейн