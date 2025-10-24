Таганрогский «Красный котельщик» увеличил чистую прибыль до 4 млрд рублей

В января-сентября 2025 чистая прибыль таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» составила 3,93 млрд руб., что почти в 2,7 раза больше, чем аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация опубликована в бухгалтерской отчетности компании.

За девять месяцев 2024 года прибыль завода достигла 1,46 млрд руб.

В этот же период доходы предприятия выросли в 1,6 раза — до 15,9 млрд руб. Основные источники прибыли для «Красного котельщика» —поставки и запуск в эксплуатацию энергооборудования, собственного производства, а также предоставление услуг по его обслуживанию, ремонту и монтажу.

В 2025 году кредиторская задолженность компании сократилась с 25,2 млрд до 18,4 млрд руб. Дебиторская задолженность за это время практически не изменилась, однако объем просроченной дебиторской задолженности вырос с 7,3 млрд до 9 млрд руб.

По данным портала kartoteka.ru, ПАО «Таганрогского котлостроительного завода "Красный котельщик "» образовано 30 декабря 1992 года. Основным видом деятельности предприятия является производство паровых котлов и их частей. Уставный капитал составляет 934,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн