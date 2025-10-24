Прокуратура в ХМАО добилась от компании выплат долга по зарплате в 18 млн рублей

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) прокуратура провела проверку в компании «Контакт Интернэшнл» и выявила задолженность по зарплате за август. Более 18 млн рублей не были выплачены 194 работникам, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Для восстановления прав работников прокурор города направил представление руководству компании. В отношении «Контакт Интернэшнл» возбудили дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате компания погасила в полном объеме.

Ранее в Нягани (ХМАО-Югра) ООО «Крокус-Строй» задолжала 87 работникам более 9 млн руб. Компания по требованию ведомства устранила задолженность.

Ирина Пичурина