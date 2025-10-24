В Белгороде установят дополнительные укрытия от атак БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде установят дополнительные модульные укрытия от атак беспилотников.

«Понимаем, что они необходимы — увеличение их спасает жизни наших мирных жителей»,— написал глава региона в Telergam-канале.

Говоря об укрытиях, господин Гладков отметил, что 23 октября стало тяжелым днем для Белгородской области — 21 мирный житель был ранен, в их числе трое детей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал, что в городе установлено около 800 наземных укрытий. Они расположены вблизи остановок общественного транспорта, учреждений образования, в парках и скверах.

Полина Мотызлевская