Ангелина Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова взяла золото в опорном прыжке на проходящем в Индонезии чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова

Фото: Issei Kato / Reuters Ангелина Мельникова

Фото: Issei Kato / Reuters

25-летняя россиянка набрала 14,466 балла. Второе место заняла канадка Лия Моника Фонтейн (14,033 балла), третье — американка Джосселин Роберсон (13,983).

Эта золотая медаль стала для Ангелины Мельниковым третьей на чемпионатах мира. 23 октября она завоевала золото в индивидуальном многоборье, в этой же дисциплине она побеждала в 2021 году. Помимо этого на ее счету золото токийской Олимпиады в командном многоборье, а также серебряная (2016) и две бронзовые (2021) награды Игр.

Мировое первенство в Индонезии — первое для российских гимнастов с 2021 года. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов