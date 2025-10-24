Большой оркестр, «минусовые» танцы или пушкинская повесть

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концерте группы «Танцы минус», посетить трагикомедию «Приличные девушки», классическую драму «Метель» или пойти на фестиваль, посвященный 90-летию академического оркестра Ростовской филармонии. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

24 октября в 19:00 в Ростовской государственной филармонии, в рамках фестиваля классической музыки состоится концерт «Большой оркестр — большая история». Это творческий вечер Ростовского академического симфонического оркестра (РАСО). Выступление посвящено первому программному концерту коллектива в 1935 году и присвоению в 1994-м оркестру звания академического.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (0+)

24 октября в 20:00 в клубе «Мед» — хип-хоп концерт Макси Грина. Макси Грин — российский рэпер, который известен как музыкант и участник околофутбольной культуры. Он — автор треков, в которых сочетаются элементы хип-хоп классики, фольклорные мотивы и ростовский колорит.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

25 октября в 19:00 в конгресс-холле ДГТУ выступит группа «Танцы минус». Основанная в 1995 году поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, коллектив за 30 лет существования стала автором множества радийных хитов и выпустила 11 альбомов. Их песни звучали в саундтреках к культовым фильмам, включая «Брат 2» Алексея Балабанова. На концерте в Ростове зрители могут не только увидеть легендарных музыкантов и вместе с ними исполнить полюбившиеся композиции, но и услышать новые из — альбомов «С5етель» и «Круги».

Стоимость билетов — от 4500 руб. (12+)

26 октября в 20:00 в клубе «Эссе»» Муниципальный оркестр профессора джаза Кима Назаретова исполнит джазовую классику и современные композиции. Художественный руководитель коллектива — Юрий Кинус, дирижер — Андрей Мачнев.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

24 октября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — трагикомедия «Приличные девушки». Спектакль о трех молодых героинях, которые приезжают в большой город с одной заветной мечтой — стать звездами кабаре. У них появляется шанс во время кастинга в городском театре, где режиссер Боб отбирает актрис для нового мюзикла.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

24 октября в 19:00 на сцене Молодежного театра — драма «Метель». В основе постановки сюжеты знаменитых пушкинских повестей Белкина — «Метель» и «Станционный смотритель». Природная стихия выступает в спектакле как мощный, непредсказуемый фактор, запускающий цепь событий, которые кардинально изменят судьбы персонажей.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

25 октября в 11:00 в Ростовском музыкальном театре — сказка «Бременские музыканты». Классическая история братьев Гримм, написанная ими в 1819 году, предстанет перед юными зрителями в виде увлекательного приключения. Будет все как в хорошей сказке —влюбленный Трубадур, веселые музыканты, прекрасная Принцесса, злые разбойники и счастливый конец.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

26 октября в 20:00 артисты театра-студии Ханжарова представят аудитории спектакль «Медведь» по одноименной пьесе Антона Чехова. Он определил это произведение как одноактную шутку. Однако для персонажей, вовлеченных в конфликт, ситуация далека от комичной. В дом к вдове, безутешно оплакивающей мужа, прибывает помещик с требованием немедленно вернуть долг покойного супруга. Он угрожает женщине тем, что останется в доме до полного погашения.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы картины по мотивам сказки Льюиса Кэррола и аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого «Алиса в стране чудес». Попав в загадочную Страну, пятнадцатилетняя Алиса испытывает одиночество. Девочку окружают люди, похожие на близких и друзей, но они не узнают ее. Путь к спасению и возвращению домой будет тернистым, но Алиса преодолеет испытания и вернется к прежней жизни.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — фэнтези «Горыныч». Моряк Алексей Алехин, привыкший к приключениям, обнаруживает, что сказочная жизнь — это настоящее испытание. После спасения дракончика в неизвестном княжестве, Леха сталкивается с возом проблем. В этом водовороте событий моряку помогает дракончик Горыныч, который считает Алексея своей «мамой».

Стоимость билетов — от 360 руб. (6+)

Для любителей мелодрамы — комедия «Сводишь с ума». Сюжет фильма разворачивается вокруг Алисы, которая переезжает в просторную квартиру в Санкт-Петербурге. Ее жизнь меняется, когда зеркало в квартире начинает демонстрировать ей параллельную реальность. В ней вместо Алисы в той же питерской квартире проживает веселый и беззаботный Иван.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

25 и 26 октября в 11:00 состоится обзорная автобусная экскурсия «Все многообразие Ростова-на-Дону». Опытные гиды проведут участников по знаковым местам, покажут красивые уголки донской столицы и поделятся секретами любимых мест. Место встречи — ул. Московская, 53.

Стоимость участия — от 1690 руб. (6+)

25 октября с 19:00 в концертном зале конгресс-отеля AMAKS — Stand-up -концерт Тимура Джанкезова. По мнению организаторов, эта программа больше, чем просто стендап: личные истории, наблюдения из жизни и размышления, в которых каждый из зрителей может узнать себя.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

