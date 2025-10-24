Гендиректором ТПП Нижегородской области избрана Ольга Акимова

Генеральным директором торгово-промышленной палаты Нижегородской области избрана Ольга Акимова, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора. Об этом сообщили в ТПП.

Фото: торгово-промышленная палата Нижегородской области

Госпожа Акимова родилась в Горьком, окончила Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальностям «История» и «Государственное и муниципальное управление». В торгово-промышленной палате Нижегородской области работает более 20 лет.

Гендиректор планирует развивать палату как ключевой институт развития предпринимательства, поддерживать диалог власти и бизнеса, арбитраж и процедуры медиации, а также усилить работу в направлении промкооперации и внешнеэкономической деятельности, отметили в ТПП.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний гендиректор торгово-промышленной палаты Иван Разуваев в конце 2024 года возглавил АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области». В статусе исполняющего обязанности гендиректора палаты его сменил Александр Пушкин. В 2025 году в структуру ТПП добавили должность президента, им стал Александр Лариков.

Владимир Зубарев