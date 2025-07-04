Александр Лариков стал президентом нижегородской торгово-промышленной палаты

Президентом торгово-промышленной палаты Нижегородской области назначен Александр Лариков, сообщили в палате. Ранее этой должности в структуре ТПП не было, ее ввели для укрепления позиции палаты в регионе как института развития предпринимательства и расширения сотрудничества с органами власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ТПП Нижегородской области Александр Лариков, замгубернатора Андрей Саносян и и.о. гендиректора ТПП НО Александр Пушкин (слева направо)

Фото: ТПП Нижегородской области Президент ТПП Нижегородской области Александр Лариков, замгубернатора Андрей Саносян и и.о. гендиректора ТПП НО Александр Пушкин (слева направо)

Фото: ТПП Нижегородской области

Господин Лариков родился в 1968 году в Горьком, окончил Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова и Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. Доцент, кандидат психологических наук. Работал помощником ректора Волго-Вятской академии госслужбы, преподавателем Нижегородского государственного инженерно-экономического института, а также в госструктурах.

Президент областной ТПП планирует усилить влияние промышленников и бизнесменов в вопросах развития региона и поддержку молодых предпринимателей, а также расширить взаимодействие в властями и международные связи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года исполняющим обязанности гендиректора торгово-промышленной палате стал Александр Пушкин. В этой должности он сменил прежнего руководителя Ивана Разуваева, досрочно сложившего полномочия ради поста гендиректора АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области».

Владимир Зубарев