Ракетки про запас

Сильнейшая российская теннисистка Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде. Последнюю путевку в Саудовскую Аравию завоевала Елена Рыбакина из Казахстана, которая в четвертьфинале Toray Pan Pacific Open, продолжающегося в Токио состязания WTA категории 500 c призовым фондом $1 млн, в двух сетах победила канадку Викторию Мбоко. Андреева же, как и другая россиянка Екатерина Александрова, отправится в Эр-Рияд в качестве запасной.

Мирра Андреева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Мирра Андреева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Токийский четвертьфинал между Еленой Рыбакиной и Викторией Мбоко, по итогам которого определялась обладательница последней, восьмой путевки на WTA Finals, был уже третьей встречей этих теннисисток за последние три месяца. В конце июля в Вашингтоне в 1/8 финала верх взяла представительница Казахстана, а через две недели в полуфинале «тысячника» в Монреале его будущая чемпионка на тай-брейке третьей партии взяла реванш, отыграв матчбол. Теперь же Рыбакиной снова удалось доказать свое преимущество. Она сохранила хороший игровой тонус, благодаря которому в воскресенье выиграла аналогичную «пятисотку» в Нинбо, победила канадскую 23-ю ракетку мира примерно за полтора часа — 6:3, 7:6 (7:4) — и присоединилась в восьмерке участниц турнира в Эр-Рияде к первой ракетке мира по итогам сезона белоруске Арине Соболенко, польке Иге Швёнтек, американкам Коко Гауфф, Аманде Анисимовой, Джессике Пегуле и Мэдисон Кис, а также итальянке Джасмин Паолини. В свою очередь, Мирра Андреева, чьи шансы выступить в одиночном разряде в Саудовской Аравии еще месяц назад выглядели практически стопроцентными, будет довольствоваться там лишь ролью запасной.

Причины этой развязки, крайне обидной для 18-летней россиянки, хорошо известны.

Отлично проведя первые шесть с половиной месяцев этого года, в частности взяв титулы на «тысячниках» в Дубае и в Индиан-Уэллсе, Андреева провалила последнюю треть сезона, выиграв всего пять матчей на последних пяти турнирах и потерпев в Пекине, Ухане и Нинбо три поражения подряд.

Теоретически все еще можно было бы спасти в Токио, но поначалу россиянка там играть не собиралась, а когда планы изменились, возникли непреодолимые сложности с получением японской визы. В итоге, набрав с начала года 4319 очков, Андреева осталась за пределами топ-8. Это, кстати, уникальная ситуация. С таким показателем в прошлом году она с большим запасом финишировала бы на восьмом месте, в 2023-м — на шестом, а в 2022-м — на пятом. Но сейчас конкуренция в мировой элите оказалась выше, чем обычно, и остается лишь констатировать, что до конца выдержать ее самой молодой теннисистке в топ-10 не удалось.

Для Андреевой, правда, в подобном исходе спора с Рыбакиной можно найти и один плюс. Нынешний уровень игры, связанный прежде всего с психологическим состоянием, едва ли позволил бы юной звезде достойно выступить в Эр-Рияде, а провалов за последние недели у нее и без того было достаточно. Кстати, статус первой запасной (второй запасной на WTA Finals будет также россиянка, Екатерина Александрова) еще может позволить Андреевой провести один или даже два матча, избегая лишнего напряжения. К тому же она сыграет там в парном разряде — вместе с Дианой Шнайдер. Напомним, что кроме них в паре на WTA Finals выступит и еще одна россиянка, Вероника Кудерметова, выигравшая в этом году Wimbledon вместе со своей постоянной партнершей бельгийкой Элизе Мертенс.

Что касается Елены Рыбакиной, то она сыграет на WTA Finals третий год подряд. Правда, два предыдущих раза выйти из группы ей не удавалось.

Евгений Федяков