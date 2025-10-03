ПСК по автокредитам в Удмуртии снизилась до 19% в августе

Полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в Удмуртии в августе составила 19%, что на 0,5 процентных пункта ниже показателя июля. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На фоне общероссийского снижения ПСК, которое достигло минимального уровня за последний год и составило 18,3%, Удмуртия заняла 11-е место среди регионов страны по динамике ПСК. Снижение наблюдается уже седьмой месяц подряд, что обусловлено субсидированием ставок со стороны автопроизводителей и недавним снижением ключевой ставки.

Напомним, средний срок автокредита в Удмуртии в августе составил 5,68 лет, увеличившись на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Республика заняла 14-е место среди регионов РФ по среднему сроку автокредита.

Анастасия Лопатина