В Казани на реконструкцию котельной выделят 13,8 млн рублей

В Казани на реконструкцию здания котельной на улице Отрадная выделят 13,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проект включает демонтаж и монтаж строительных конструкций, ремонт внутренних помещений, установку противопожарных и теплоизолированных дверей, устройство полов и потолков, а также прокладку трубопроводов водоснабжения и канализации. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Заказчиком выступает АО «Казэнерго» — одна из крупнейших теплоснабжающих организаций Казани.

Ранее заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению «Казэнерго» Марат Махмутов сообщал, что половина из 127 котельных и 27 центральных тепловых пунктов нуждаются в реконструкции.

Анна Кайдалова