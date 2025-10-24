Министр ЖКХ Дона: в Щепкинском лесу удалят более 4 тысяч зараженных деревьев

Коммунальные службы приступили к санитарной вырубке в Щепкинском лесу под Ростовом. Об этом сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации министра, в лесу обнаружили опасных вредителей — грибы-паразиты, которые угрожают здоровым насаждениям. Для остановки их распространения проводят выборочную санитарную рубку — единственную эффективную меру, разрешенную лесным законодательством.

«Речь идет о выборочной рубке 4,3 тыс. больных деревьев в кварталах 12, 17, 19, которые должны быть убраны до 31 октября 2025 года»,— сообщила госпожа Пшеничная.

Работы ведутся на основании детального лесопатологического обследования и в рамках муниципального контракта.

«Это не уничтожение леса, а его лечение. Мы вынуждены удалить зараженные деревья, чтобы спасти здоровые и сохранить Щепкинский лес для будущих поколений»,— подчеркнула чиновница.

Валентина Любашенко